Серпухов, Московская область, 22 января, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Хозяин тойтерьера Арчи, потерявшегося после высадки из поезда почти неделю назад в Подмосковье, столкнулся с мошенниками. Об этом 22 января сообщил телеканал «360».

Инцидент произошёл 16 января в электричке, следовавшей из Москвы. Мужчина, ехавший с собакой, поругался с другими пассажирами, и его высадили из поезда. Тойтерьер остался в вагоне, но через несколько станций собаку, ехавшую без сопровождения, заметили сотрудники полиции, сфотографировали животное и вынесли из вагона на мороз.

Владелец собаки сразу начал розыски любимца, в течение шести дней он ездил по всем станциям по пути следования электрички и опрашивал людей.

В один из дней мужчине позвонили и рассказали, что собаку якобы нашли в Серпухове и вернут за вознаграждение. Звонивший пояснил, что тойтерьера Арчи нашли подростки и просят взамен дать им денег на сладости. Хозяин потерявшегося пса согласился на условия звонившего, но настаивал на передаче награды за питомца из рук в руки. Мужчина приезжал на встречи, по его словам, два дня подряд, но никого не встретил. Тогда он понял, что имеет дело с мошенниками.

«Нет, это мошенники. Вообще ненормальные. Два дня меня динамят. В интернете посмотрели номер, они занимаются этой ерундой. Я два дня уже туда езжу», — заявил хозяин тойтерьера.

Потерявшегося Арчи разыскивают и волонтёры. Поступила информация, что пса или очень похожую на него собаку видели утром 22 января в Чехове на улице Лопасненских Ополченцев. Хозяин тойтерьера рассказал, что поедет в Чехов и там будет отсматривать с полицейскими записи с камер видеонаблюдения: есть надежда, что собаку удастся найти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге среди отходов на мусороперерабатывающем заводе в Обухово нашли живого йоркширского терьера. Собака находится на заводе, о ней заботятся, кормят и с ней гуляют. Силами компании ведутся поиски хозяев питомца.

Также сообщалось, что 11 января проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила в Кирове из вагона на мороз кота по кличке Твикс, ехавшего по билету с одним из пассажиров. История получила широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. За возвращение животного объявили награду в 30 тысяч рублей, кота искали волонтёры и жители Кирова.

Утром 20 января кот Твикс был найден мёртвым, по всей видимости, его растерзали собаки. Хозяева кота заявили о намерении обратиться с заявлениями в прокуратуру и суд. Руководство РЖД принесло извинения хозяевам животного и сообщило, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах, а проводникам запретят высаживать животных из поезда.