Москва, 22 января, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Центр «Наследие» в рамках программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова направил более 300 тонн гуманитарной помощи российским воинам в зону специальной военной операции на Украине.

Денис Абрамов ИА Регнум

В частности, совместно с Троице-Одигитриевским ставропигиальным женским монастырем Зосимова пустынь бойцам СВО направили более 50 тонн, в том числе кабеля, коннекторы, генераторы, светильники, выключатели, розетки, лампы, коптеры, воду, соки, одежду и средства личной гигиены, ноутбуки и многое другое. Кроме того, военнослужащим передали коробки с лекарствами и медицинскими изделиями. В основном вещи получили части 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознамённой, ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина.

Силами сестёр при поддержке центра «Наследие» и прихожан организована работа по оказанию помощи раненым, находящимся в госпиталях переднего края зоны СВО. Для этого создали специальную пошивочную мастерскую для сокращения дефицита средств первой необходимости при оказании медицинской помощи. С ноября 2022 по октябрь 2023 года в монастыре изготовили и передали в зону СВО ватно-марлевые повязки, подвязы для рук, салфетки, в том числе лапараторные для операций, а также приобрели впитывающие пелёнки и хирургические нити и медицинские препараты.

Помимо этого, регулярно собираются и передаются ленточки «Живый в помощи» и иконки, письма поддержки, средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты. Вся эта деятельность носит регулярный характер и отмечена благодарственными письмами от командования частей. Центр в свою очередь благодарит координатора благотворительной программы Андрея Спиридонова за значимое личное участие в оказании помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года вместе с Новомосковской районной организацией ветеранов боевых действий «Память» гуманитарную помощь в район Первомайска в ЛНР доставил в том числе и для своего внука старшина запаса погранвойск Владимир Серегин. 24-летний Николай уехал на СВО в сентябре 2022 года после окончания артиллерийской академии, и молодому лейтенанту в подчинение передали взвод взрослых людей с самыми разными привычками и характерами. По словам деда, парень всегда мечтал стать военным и в итоге добился цели. Как признался нам сам Николай, сначала он хотел стать десантником, но потом выбрал другое направление, и ни разу об этом не пожалел.