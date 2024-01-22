Теннисист Джокович удивился тому, что о нём заявил Медведев
Теннисист Джокович поблагодарил Даниила Медведева за тёплые слова
Белград, 22 января, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Слова российского теннисиста Даниила Медведева о первой ракетке мира Новаке Джоковиче приятно удивили его. Об этом сербский спортсмен заявил 22 января порталу Tennisuptodate.
Он прокомментировал заявления Медведева, что Джокович может быть жёстким во время теннисного поединка, но за пределами корта всегда хорошо относится к соперникам.
«Хочу поблагодарить Даниила за его тёплые слова. Он меня удивил», — сказал сербский теннисист.
Джокович назвал Медведева человеком с правильными ценностями, у которого хорошие отношения с большинством теннисистов. Он также назвал российского спортсмена одним из главных своих оппонентов за последние пять лет.
Медведев и Джокович 15 раз встречались на корте в рамках турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов. Сербский спортсмен побеждал 10 раз. В сентябре 2023 года они встретились в финале Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке. Джокович победил со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.