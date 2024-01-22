Белград, 22 января, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Слова российского теннисиста Даниила Медведева о первой ракетке мира Новаке Джоковиче приятно удивили его. Об этом сербский спортсмен заявил 22 января порталу Tennisuptodate.

Александар Джорович /РИА Новости Теннисист Новак Джокович

Он прокомментировал заявления Медведева, что Джокович может быть жёстким во время теннисного поединка, но за пределами корта всегда хорошо относится к соперникам.

«Хочу поблагодарить Даниила за его тёплые слова. Он меня удивил», — сказал сербский теннисист.

Джокович назвал Медведева человеком с правильными ценностями, у которого хорошие отношения с большинством теннисистов. Он также назвал российского спортсмена одним из главных своих оппонентов за последние пять лет.

Медведев и Джокович 15 раз встречались на корте в рамках турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов. Сербский спортсмен побеждал 10 раз. В сентябре 2023 года они встретились в финале Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке. Джокович победил со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.