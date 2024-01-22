Лондон, 22 января, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Британского актёра, звезду «50 оттенков серого» Джейми Дорнана экстренно госпитализировали с симптомами сердечного приступа, сообщило 22 января издание Daily Mail.

Loredana Sangiuliano /Keystone Press Agency/Global Look Press Актер Джейми Дорнан

Актёр и его друг журналист Гордон Смарт отдыхали в Португалии, когда с ними произошёл несчастный случай. На поле для гольфа актёр почувствовал сильное недомогание, а также симптомы, напоминающие сердечный приступ: покалывание в левой части тела, учащенный пульс, онемение конечностей. У Смарта появились те же симптомы. Они обратились за помощью к медикам.

«Оказывается, на полях для гольфа на юге Португалии есть гусеницы, которые убивают собак и вызывают сердечные приступы у мужчин в возрасте 40 лет», — заявил журналистам Смарт.

Он рассказал, что в больнице им обоим поставили первоначальный диагноз — сердечный приступ. Пульс в состоянии покоя был очень высоким. Неделю спустя врач позвонил ему и сообщил, что симптомы могли быть вызваны токсичными гусеницами. Они опасны своими ядовитыми волосками, содержащими тауметопоин. Благодаря этому они могут убивать животных, а также провоцировать у людей симптомы, напоминающие сердечный приступ.

Как сообщало 4 октября 2023 ИА Регнум, голливудского актёра Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт. Ему стало плохо на кинофестивале. После проведения всех необходимых обследований опасения не подтвердились. Позднее Спейси выступил на фестивале с речью о произошедшем.