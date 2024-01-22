Москва, 22 января, 2024, 20:23 — ИА Регнум. В течение 2024 Года семьи российское правительство утвердит демографическую и семейную стратегию до 2030 года. Об этом 22 января на презентационной сессии «Каким будет Год семьи?» на форуме «Родные — Любимые» на Международной выставке-форуме «Россия» сообщили члены Оргкомитета.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В стране 24,5 млн семей, в которых воспитывается 30 млн детей. Что очень важно, за последние пять лет количество третьих и последующих детей возросло более чем на 11%, а количество многодетных семей с тремя и более детьми составило 2,3 млн. Количество рождённых детей возросло на 30%, на 27% возросло количество семей, где три и более ребёнка. Это очень хороший показатель, но этого недостаточно. Мы должны постараться, чтобы таких семей было больше, чтобы мы делали всё возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на форуме.

В 2024 году примут решения об установлении по всей стране единого статуса многодетной семьи и выдаче единого удостоверения об этом, что, по её словам, закрепит соответствующие льготы в части выплаты пособий и пенсий. В свою очередь глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что основополагающим документом на ближайшие годы является стратегия демографической и семейной политики, обсуждение которой не может ограничиться только экспертным сообществом. При её разработке, по словам министра, учтут в том числе уже реализованные меры и лучшие корпоративные практики.

Глава Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин заявил, что местные и региональные власти должны сделать всё для улучшения жизни семей.

«Возможности для счастливой жизни должны быть созданы абсолютно везде, ничего более важного, чем благополучие наших семей, наших детей. Наша задача — создать все условия для их развития», — сказал он.

О том, как Год семьи пройдёт для молодёжи, рассказала глава Росмолодёжи Ксения Разуваева. По её словам, планируется широко развернуть семейные маршруты путешествий в рамках программы «Больше, чем путешествие» и открыть большой туристический сезон. По словам Министра юстиции Константина Чуйченко, в рамках Года семьи Минюстом России запланирован ряд мероприятий, таких как Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи и Всероссийский день правовой помощи детям, в рамках которого семьи могут получить бесплатную квалифицированную правовую помощь. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что при реализации проектов в Год семьи необходимо учесть предложения самих представителей семей, какие меры поддержки им было бы важно получить. По словам Министра культуры Ольги Любимовой, Год семьи в культуре обещает быть насыщенным.

«Мероприятия по поддержке материнства и детства — комплекс мер, которые позволяют сегодня иметь самые низкие за всю историю показатели детской смертности. По поручению президента реализован масштабный проект — строительство перинатальных центров. Сегодня каждая женщина рожает в безопасных и комфортных условиях. В России доступен самый большой объём скрининга для новорождённых. Это методы диагностики, которые позволяют только появившемуся на свет ребёнку уже своевременно провести определённый поиск серьёзных заболеваний и подхватить их на стадии, когда симптомов ещё нет»,— отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 23 января поучаствует в работе всероссийского мероприятия «Родные — любимые», в ходе которого пройдёт торжественная церемония старта Года семьи в стране. Помимо этого глава государства встретится с участниками и победителями всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Указ о проведенииГода семьи в России Путин подписал в ноябре 2023 года. В рамках него в стране пройдёт ряд мероприятий, направленных на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и на сохранение традиционных семейных ценностей. План основных мероприятий года утвержден правительством, в течение года программа мероприятий охватит 89 российских регионов.