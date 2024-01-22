Москва, 22 января, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Новые модификации крылатых ракет X-101 предназначены для того, чтобы обманывать радары зенитных комплексов, пояснил ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Министерство обороны РФ /РИА Новости

Так он прокомментировал ряд заявлений со стороны силовых структур противника — с признанием того, что Россия применила против стратегических объектов ВСУ модернизированные ракеты, которые существенно отличаются от базовых моделей. Это, в частности констатировал официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий.

Новые ракеты получили активные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тепловые ловушки и другие модификации, призванные повысить боевые характеристики ракеты.

Активные системы РЭБ устанавливаются на самолёты и ракеты, для создания помех на частотах, где работают радары комплексов ПВО противника, объяснил Васильев.

При облучении объекта локатором комплекса ПВО, системы РЭБ отражает сигнал радара, искажая его и вводя оператора зенитного комплекса в заблуждение.

В первую очередь такие комплексы должны «обманывать» радиолокационные станции мобильных комплексов ПВО, таких как немецкие зенитные самоходные установки Gepard, или радары истребителей украинских ВВС.

«После «столкновения» с РЭБ радар комплекса ПВО вынужден перестраиваться на другую чистоту, после чего активная защита тоже перестраивается, чтобы его заглушить. Идёт такая постоянная борьба. Возможности по созданию помех, таким образом, упираются в стоимость устройства»,— отмечает Алексей Васильев.

По оценке эксперта, скорее всего на крылатых ракетах устанавливаются не самые совершенные комплексы, которые не могут обмануть стационарные радиолокационные системы или радары более совершенных зенитных комплексов, таких как Patriot.

Но в будущем возможна модернизация комплексов защиты для того, чтобы еще более эффективно вводить в заблуждение ПВО противника.

Один из таких способов — использование дипольных отражателей. Во время пролёта над территорией противника ракета может отстреливать пучки металлизированных волокон, отражающих радиоволны. После этого на радаре появляется сразу несколько целей, что позволяет дезинформировать операторов комплексов ПВО.

В свою очередь, отстрел ракетами тепловых ловушек призван защитить их от возможного огня переносных зенитных-ракетных комплексов. Подобные модификации повышают «живучесть» ракеты и позволяют ей успешно поражать цель.

«Эти решения увеличивают живучесть ракет, конечно. Так спокойно навёлся, вычислил параметры цели, дал целеуказание и осуществил наведение средства поражения, — отмечает Васильев. — А тут цель исчезает, не можешь сказать, где она находится, каким курсом идёт, может повернуть, изменить траекторию. Пока ты отстраивался от помех, она уже развернулась и идёт другим курсом».

Также благодаря комплексам активной защиты усложняется наведение комплекса на цель.

Ракета успевает покинуть зону работы зенитного комплекса до того, как радар сможет «перезагрузиться» после столкновения с комплексом активной защиты.

Зона перехвата зенитного комплекса составляет около 15-20 км. Учитывая, что ракета обладает скоростью около 10 км/минуту, у оператора остаётсявсего полторы-две минуты на перехват. Потом ракета покидает зону обстрела.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские военные также меняют тактику применения дронов-камикадзе «Герань-2». Для противодействия украинской ПВО беспилотники меняют траекторию движения, а также выкрашиваются в чёрный цвет для затруднения их обнаружения в тёмное время суток.

В ноябре 2023 года американский журнал Military Watch (MWM) сообщил о том, что российскую эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 оснастили ракетами большой дальности. По оценке экспертов, радиус действия этих ракет не уступает показателям ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, то есть около 3500 километров.

Если эти самолёты разместят на Дальнем Востоке, то они смогут наносить удары по базам США на острове Гуам и Гавайях, отмечали американские эксперты.