Липецк, 22 января, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Липецкая область, где находится комплекс «Кудыкина гора», сегодня входит в топ-10 направлений для внутреннего туризма в России. К 2023 году туристический поток туда вырос почти в два раза, до 968 тысяч человек. Успешные практики Липецкой области обсудили на сессии по проектированию новых инициатив по туризму, прошедшей в рамках бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ в регионе.

Пресс-служба АСИ Эксперты оценили туристическую привлекательность Кудыкиной горы

Туристов привлекает в первую очередь русская культура, мотивы которой предприниматели используют при создании и развитии туристических объектов, отметила директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова. Так, крупнейший туристический объект региона «Кудыкина гора» делает ставку на комплексное развитие народной культуры. На площади 550 гектаров находятся масштабные арт-объекты, самый известный — трехглавый Змей-Горыныч, целебные источники, сафари-парк, центр гостеприимства, ресторан, построенные в новом русском стиле.

Пресс-служба АСИ Эксперты оценили туристическую привлекательность Кудыкиной горы

«Проектируя наши здания, мы хотели переосмыслить архитектуру русских хором, а в кафе и ресторанах тоже стараемся создавать русский колорит — окрошку готовим только на белом квасе, огурцы используем только местные — задонские. Даже привычный всем бургер готовим из оленины», — рассказала «хозяйка» Кудыкиной горы Юлия Уваркина.

Кроме того, комплекс развивает гастрономическую культуру. На основе рецептов шеф-повара ресторана на «Кудыкиной горе» Романа Захарова и при поддержке Центра развития культуры и туризма Липецкой области вышла книга «Земля в цвету», где прописаны не только рецепты, но и способы популяризации местной кухни, в том числе с помощью рассказов местных жителей о регионе. По словам Ольги Захаровой, такой гастрономический путеводитель может стать примером для других регионов, она рекомендовала команде области разместить практику на платформе АСИ «Смартека».

Пресс-служба АСИ Эксперты оценили туристическую привлекательность Кудыкиной горы

Ежегодно парк посещают более 350 тысяч гостей со всей России. В основном, это туристы, которые приезжают на один день. Преимущественно это семьи с детьми. Сам комплекс удобно расположен вдоль трассы М4-Дон. Вторая категория туристов — это те, кто готов провести на горе несколько дней. В прошлом году для них построили отель, который выполнен в старорусском стиле.

По словам Уваркиной, «это не последняя история, которая появится на «Кудыкиной горе» и будет рассказать нашим гостям об особенностях культурного наследия Липецкой области».

На сохранение и развитие русской культуры нацелены и проекты Алексея Шкрапкина — московского предпринимателя с липецкими корнями. Он восстановил усадьбу Скорняково-Архангельское в селе под Липецком. На территории открыли ресторан, гостевые дома, организовали площадки для музыкальных фестивалей и творческих вечеров.

«Конечно, основная часть наших туристов — это жители Липецка, Воронежа и Москвы. Но для меня важно, что в небольшом населенном пункте, по сути, в глубинке, появилась социальная инфраструктура. Учителям из сельской школы теперь есть, куда пойти, где провести время. Плюс у нас работают жители соседних деревень», — сказал Алексей Шкрапкин.

Пресс-служба АСИ Эксперты оценили туристическую привлекательность Кудыкиной горы

В планах у предпринимателя — восстановить усадьбу Кожиных в соседнем селе Репец. Амбициозный проект по возрождению русских усадеб начался с детской мечты — реставрации церкви, расположенной вблизи дома бабушки Алексея Шкрапкина.

На стратегической сессии по развитию туризма в Липецкой области предприниматель предложил развивать в регионе «дачный туризм», который сегодня становится привлекательным для жителей мегаполисов и повышает доход жителей малых населенных пунктов.

Кроме того, представители местной власти, предприниматели и федеральные эксперты обсуждали, как былинные героические мотивы, достижения науки и инженерной мысли, народно-художественные промыслы и промышленный потенциал объединить в продукты, интересные путешественникам. Участники сессии учились проектировать новые туристические продукты, изучать целевую аудиторию и оценивать потенциальные социально-экономические эффекты своих проектов. Также участники обсудили, какие изменения в законодательстве необходимы для того, чтобы развивать туризм с регионах стало проще.

Пресс-служба АСИ Эксперты оценили туристическую привлекательность Кудыкиной горы

Стратегическая сессии организована в рамках бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в Липецке бизнес-миссию, цель которой — вместе с жителями сформировать проекты и программы по развитию региона и страны в целом. Предложения, выработанные федеральной и региональной командами, презентуют губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, гендиректору АСИ Светлане Чупшевой и председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Одобренные программы и проекты станут основой для решений по дальнейшему развитию региона.