Москва, 22 января, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская заявила, что поток критики за её пост о главе киевского режима Владимире Зеленском является прямым результатом работы украинской стороны, которой выгодны внутрироссийские конфликты. Об этом она написала в Telegram-канале.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости Певица Лолита Милявская

Милявская заметила, что в свете удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку ей стали присылать старую публикацию, которую выдают за новую.

Лолита дала понять, что никогда и ничего не удаляет из своей ленты. По её словам, для этого просто нет никаких оснований.

По словам певицы, она понимает, для чего это нужно. Она пояснила, что «работает» украинская сторона, так это ей и нужно.

Ранее в социальных сетях начали обсуждать снятую в апреле 2019 года видеозапись с участием Милявской. В ролике артистка выразила надежду на открытие дороги для российских артистов на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах. Она также пожелала своей родине, певица родилась в Закарпатье, всего лучшего и выразила надежду, что Зеленский не сдаст позиции.

Ранее ИА Регнум передавало, что певица Лолита Милявская старается не унывать из-за отмены её концертов. Теперь у артистки нашлось время, чтобы помыть полы.

26 декабря Милявская сообщила, что после того, как побывала на вечеринке Анастасии Ивлеевой, многие стали требовать убрать её из их новогодних телепередач. Певица назвала это справедливым, отметив, что нужно нести ответственность за сделанное.

Проблемы начались и у других участников скандального мероприятия. На концерте в новогоднюю ночь в «Барвиха Luxury Village» отменили выступление певицы Анны Asti (Анна Дзюба). Её заменила Люся Чеботина. 27 декабря стало известно, что из новогодних телепередач вырезали Милявскую, Ивлееву а также певца Филиппа Киркорова.

Голая вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса были на мероприятии в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие. Позднее они извинились за участие в мероприятии, однако, несмотря на это, их посекундно вырезали из новогодних телепрограмм.