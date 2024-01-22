Москва, 22 января, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Юристы Apple сопротивлялись наложению на американского IT-гиганта штрафа за нарушение антимонопольного законодательства России, но руководство компании предпочло заплатить положенное, и не уходить с российского рынка. На это в комментарии ИА Регнум указал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Так он прокомментировал сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 22 января — о том, что корпорация Apple оплатила в России антимонопольный штраф в размере более 1,1 млрд рублей.

О том, что российская сторона наложила на Apple штраф в 1,1 млрд рублей стало известно из сообщения ФАС от 17 января. Штраф компания должна была оплатить в течение двух месяцев.

«Решение состоялось, а деньги поступили в бюджет», — констатировал депутат Кирьянов. По его мнению, в Apple видят для себя перспективы работы на российском рынке.

Благодаря развитию системы оборотных штрафов, которые направлены против действий, нарушающих законодательство России, ведётся работа с IT-гигантами.

«Мы максимально вежливо и мягко пытаемся принуждать к соблюдению российского законодательства по ряду направлений», — подчеркнул собеседник.

Но у иностранных компаний некие сомнения всё еще остаются. Так, компания Google банкротством пытается «замаскировать» свои обязательства по штрафам.

Кирьянов также считает, что дальше система будет развиваться таким образом, что именно финансовая основа «принуждения» будет работать более качественно и более успешно.

Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ (Регионального общественного центра интернет-технологий) Антон Горелкин выразил мнение, что уход Apple c российского рынка произошел лишь на бумаге. Фактически в РФ продолжают работать цифровые сервисы компании, все так же свободно продаются телефоны, планшеты и прочая продукция, перечислил депутат Горелкин в комментарии ИА Регнум.

«Этого бы не происходило, если бы наш рынок не представлял для Apple интерес, и если бы компания не планировала сюда рано или поздно официально вернуться. Поэтому мосты она не сжигает, а действует более расчетливо и признает требования российского законодательства», — подметил депутат.

Для других американских компаний, которые придерживаются той же стратегии, что и Apple, это должно стать сигналом, считает Горелкин. Ведь сколько не бегай от штрафов, их всё равно придется заплатить.

«Если рассчитываешь сохранять в России свое присутствие — соблюдай законы. Если не хочешь соблюдать — отправляйся на выход, третьего не дано», — подчеркнул он.

ФАС, напомним, предъявила претензии к Apple в июле 2022 года.

Компания запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина приложений App Store. Также Apple запрещала им использовать альтернативные способы оплаты. В этом ФАС усмотрела нарушение антимонопольного законодательства России.

В ноябре прошлого года стало известно, что Apple оштрафовали на 12 миллионов рублей за повторный отказ локализации данных россиян. По решению Мирового суда Москвы, Apple виновна в совершении административного правонарушения.