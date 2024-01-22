Москва, 22 января, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности с оговорками поддержала проект о регулировании использования музыки, фото и книг, чьи правообладатели неизвестны или не выходят на связь. В кабмине указали на необходимость доработки документа. Это следует из копии отзыва на законопроект.

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Внести поправки в Гражданский кодекс в июле 2023 года предложили сенаторы Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Инициаторы уверены, что лицензию на использование такого контента должна выдавать уполномоченная организация. Если автор всё-таки найдётся, то сможет получит гонорар за использование таких произведений через номинальный счёт. Это следует из законопроекта.

В правительстве сочли, что положения законопроекта относительно произведений, правообладатель которых известен, но на связь не выходит нужно уточнить. В нынешней версии документ позволяет признавать контент бесхозным, если его автор игнорирует обращения к нему.

В числе прочего, комиссия указала на необходимость уточнить, как будет работать номинальный счёт. В частности, открывать его предложили разрешить только в российских кредитных организациях. Кроме того, в документе отметили необходимость установить срок правовой охраны «сиротских» произведений.

В правительстве уточнили в беседе с журналистами РБК, что официальный отзыв комиссия рассмотрела и одобрила на заседании 22 января. В ведомстве уточнили, что использование «сиротских» произведений российское законодательство сейчас пока никак не регулирует.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в конце июня заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов проинформировал, что российские компании занимаются разработкой технологий по выявлению дипфейков, а также по маркировке оригинальных файлов.