Нью-Йорк, США, 22 января, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Русские и украинцы живут в Крыму в мире и согласии друг с другом вопреки прогнозам Киева. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 22 января на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов русские и украинцы, да и другие национальности, живут там в мире», — заявил Лавров.

Глава МИД прибыл в штаб-квартиру ООН 22 января для участия в запрошенном российской стороной заседании Совбеза. Одной из центральных тем встречи станет удар украинской армии по Донецку.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 22 января издал указ «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации», заявив, что украинской идентичности в России якобы грозит опасность. Он отнёс к исторически населённым украинцами землям Кубань, а также территории, которое соответствуют нынешнему Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областям.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял указ Зеленского. Он назвал Малороссию частью России и пошутил, что такими темпами Зеленский присоединит к Украине Канаду.

При этом в Крыму указ Зеленского назвали историческим бредом и позёрством.