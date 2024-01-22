Черкесск, 22 января, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Жителя Карачаево-Черкесии будут судить за совершённое в 2000 году изнасилование. Потерпевшая, которой в тот момент было 72 года, до процесса не дожила.

Иван Шилов, ИА Регнум

Преступление мужчина совершил 31 марта 2000 года. Он проник в дом жительницы посёлка Новый Карачай Карачаевского района и, применив насилие и высказывая угрозы, изнасиловал её и скрылся. Тогда установить подозреваемого не удалось, и следствие приостановили.

«С учётом современных молекулярно-генетических исследований было принято решение о проведении повторной судебной экспертизы. На одежде потерпевшей были обнаружены буквально единичные следы биологического характера, из которых удалось выделить и установить мужской генетический профиль», — сообщили в региональном управлении СК.

После этого следователям удалось установить частичное совпадение состава следов с генотипом одного из местных жителей, а затем, после проверки его родственников, установить и полное совпадение генотипа с 57-летним мужчиной. С учётом новых обстоятельств уголовное дело возобновили, провели следственные действия, и мужчина признал вину в полном объёме. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум в декабре, жителя Санкт-Петербурга задержали за убийство первоклассницы 7 апреля 1999 года, на тот момент ему было 15 лет. Он позвонил по домофону, вошёл в квартиру, изнасиловал школьницу и задушил её. Об убийстве в полицию сообщил 14-летний сводный брат погибшей, который обнаружил её тело. После задержания мужчину поместили в изолятор временного размещения. Ранее он уже был судим.