Севастополь, 22 января, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными из-за паводка, который вызвал перебои с водоснабжением. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Сегодня с 13 часов в Севастополе сокращенный рабочий день. Завтра и в среду — выходные. В детских садах будут работать только дежурные группы. Экстренные службы все работают в штатном режиме», — сказал Развожаев в своём обращении.

Глава Севастополя отметил, что за эти два дня специалисты проведут необходимые работы, которые позволят уже к вечеру 23 января полноценно запустить городскую систему водоснабжения.

В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что в объявленные выходными дни все государственные медицинские учреждения будут работать в штатном режиме.

В ночь на 19 января в Севастополе выпало 13 мм осадков. Это треть месячной нормы. В зоне подтопления оказались четыре муниципальных образования: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман.

Всего подтопило 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек, включая 38 детей. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, к приёму пострадавших готовы пункты временного размещения. В городе создали оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков.