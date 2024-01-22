Москва, 22 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР, известная по кинофильмам «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и «Большая перемена», Валентина Талызина находится в больнице на профилактике. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Театра Моссовета.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Актриса Валентина Талызина

«Ничего страшного. Валентина Илларионовна находится в больнице на профилактике», — сообщили в пресс-службе.

В театре подтвердили, что актриса находится в больнице. По их данным, жизни артистки ничего не угрожает.

Талызина также подтвердила информацию о госпитализации и заявила, что чувствует себя нормально. По её словам, у неё бронхиолит.

Как сообщало ИА Регнум, Талызина попала в больницу 21 января, накануне дня рождения. Её доставили в одну из московских больниц. По предварительной информации, актрисе внезапно стало плохо дома и ей вызвали бригаду скорой помощи.

Народная артистка РСФСР уже оказалась на больничной койке в день своего рождения. 22 января 2023 года она упала в обморок, после чего ей вызвали скорую помощь. Тогда Талызина рассказала, что у неё упало давление.

Валентине Талызиной 22 января 2024 года исполнилось 89 лет.