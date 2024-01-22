Ташкент, 22 января, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Узбекистане перенесли концерт Валерия Меладзе. Причиной стал недавний уход из жизни отца артиста. Об этом сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов.

Сергей Карпухин/ТАСС Певец Валерий Меладзе

«В связи со смертью отца Валерия Меладзе концерт, который был запланирован на 22 января, переносится на 7 февраля. Администрация приносит свои извинения», — следует из опубликованного сообщения.

По словам организаторов выступления артиста, билеты, купленные на январский концерт, будут действительны и на новую дату.

Ранее певец уже перенёс концерты в Казахстане по той же причине.

Недавно на 91-м году жизни умер Шота Меладзе. Накануне мужчину доставили в реанимацию из-за проблем со здоровьем из-за перенесенной коронавирусной инфекции.