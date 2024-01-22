Астана, 22 января, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана пригласило директора телеканала ТНТ Тину Канделаки приехать в страну после её заявлений о вытеснении русского языка, сообщил 22 января официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

РИА Новости/ Илья Питалев Тинатин Канделаки

Комментируя заявление Канделаки, он выразил убеждение, что в России мало знают о жизни в Казахстане. О республике, по его мнению, распространяется необъективная информация.

«Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем. Чем выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях, лучше давайте продолжим нашу общую работу», — заявил Смадияров.

Канделаки 16 января сообщила в Telegram-канале, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне и что в республике нарастает дерусификация.

При этом она заявила, что казахстанский минтранс предложил переименовать несколько железнодорожных станций, заменив русские названия на казахские. Канделаки назвала это опасной тенденцией и привела в пример ситуацию в Прибалтике. Решение минтранса страны она назвала «сомнительным».

Как сообщало ИА Регнум, Смадияров на брифинге заявил, что власти Казахстана никогда не простят высказываний Канделаки. По его мнению, вряд ли она захочет посетить республику, но даже если попытается это сделать, её не впустят в страну. Так он прокомментировал возможность внесения Канделаки в списки, запрещающие въезд в республику.

В конце апреля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с осуждением «языковых патрулей» и назвал их подрывом народного единства в республике. Дискриминацию граждан он назвал неприемлемой.

«Языковые патрули» организовал в Казахстане местный националист Диас Кузаиров. От русскоязычных продавцов его сторонники требовали говорить по-казахски, хотя в республике русский язык имеет статус официального.