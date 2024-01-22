Вашингтон, 22 января, 2024, 17:34 — ИА Регнум. У грузинского бойца UFC, занимающего вторую строчку рейтинга в легчайшем весе, Мераба Двалишвили из машины в Лас-Вегасе украли бумажник. Об этом он рассказал 22 января в социальных сетях.

Louis Grasse/Zuma/TASS Мераб Двалишвили

Спортсмен опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина пробует открывать двери припаркованных автомобилей и, когда натыкается на оказавшуюся открытой машину Двалишвили, забирается в неё.

Боец признался, что сам не закрыл авто. Злоумышленник даже пытался его угнать, но его спугнул сосед.

«Карма их настигнет, если я не сделаю это раньше», — написал Двалишвили в комментарии к посту.

За время карьеры в UFC грузинский боец выиграл 16 поединков и четырежды проиграл. Последним его соперником был бывший российский чемпион организации Пётр Ян, перед боем с которым Двалишвили заявлял, что «дерётся против России» и имеет много поддержки на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года российского бойца ММА Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма. По информации следователей, спортсмен записывал видео, в которых оправдывал необходимость применения террористических методов воздействия и публиковал их в открытом доступе в соцсетях. После этого его объявили в федеральный розыск и вскоре задержали.