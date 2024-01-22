Москва, 22 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции (СВО) на Украине погибли около 130 наёмников из Франции, выступивших на стороне ВСУ, сообщило 22 января «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Global Look Press

«В ходе боевых действий уничтожены около 130 человек, убыли с украинской территории — до 170 человек», — рассказал собеседник журналистам.

По его информации, всего с начала СВО на Украину прибыли около 300 боевиков из Франции. На начало января 2023 года их оставалось в зоне СВО около 50 человек, добавил источник.

Минобороны России 17 января сообщило, что российские войска в ходе высокоточного удара по пункту временного размещения иностранных наёмников в Харькове уничтожили более 60 боевиков, ещё свыше 20 получили ранения. Как отметили в ведомстве, основу подразделения, по которому нанесли удар, составляли наёмники из Франции.

МИД России 19 января вызвал французского посла в Москве в связи с уничтожением иностранных боевиков в Харькове. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сообщил, что вопрос обсуждают на уровне дипломатов, но предложений провести беседу на высшем уровне не было.

Французские волонтёры из организации SOS Donbass передали журналистам частичный список наёмников из Франции, которые были в Харькове, когда ВС России нанесли удар по пункту их дислокации. Известны имена 13 человек в возрасте от 24 до 49 лет.

Французский МИД отказался признавать, что в ВСУ вступают граждане страны. Глава ДНР Денис Пушилин 22 января объяснил позицию Парижа тем, что французские законы запрещают наёмничество. Он назвал лицемерием позицию Парижа.