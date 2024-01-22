Симферополь, 22 января, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Указ главы киевского режима Владимира Зеленского «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации» фактически повторяет политику, которую проводил лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев 22 января «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Действия киевского режима прямо-таки калька с политики Гитлера второй половины 30-х годов XX века. Поэтому Зеленский в претензиях на русские земли не оригинален, а прямой последователь Гитлера», — сказал Ивлев.

Он напомнил, что Третий рейх сначала претендовал на приграничную Судетскую область Чехии, а потом оккупировал всю республику. Также нацисты перед нападением на СССР захватили Австрию, земли Франции и Польши, напомнил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 22 января объявил, что подписал указ о «защите украинской идентичности» на российской территории. Он также отнёс к землям исторически населёнными украинцами Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. Это происходит на фоне нагнетания русофобии на Украине.

9 января офис языкового омбудсмена Украины сообщил о 3692 жалобах в 2023 году на людей из-за того, что они говорят на русском языке.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новый указ Зеленского, заявил, что украинцы — это русские, а Малороссия является частью России. Политик также пошутил, что украинскому лидеру нужно остановиться, пока он не присоединил Канаду.