Москва, 22 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Стала известна причина отъезда из России певицы Анны Asti. Об этом сообщило издание StarHit.

РИА Новости/ Светлана Шевченко Анна Asti

В начале января исполнительница перенесла операцию на ноге. По данным издания, певица улетела к солнцу и океану для реабилитации после проведённых процедур.

Осенью у Asti начались проблемы из-за редкого заболевания Келлера 2, которое обнаружили у певицы врачи. Артистка страдала от судорог в ноге даже во время концертов и во сне.

В одном из своих интервью она продемонстрировала журналистам разрушенный сустав. На его месте появилось твёрдое новообразование. На второй ноге исполнительница порвала мениск.

Уже в марте она планирует вернуться к выступлениям на частных мероприятиях в России. При этом цена за выход исполнительницы снизилась после её участия в голой вечеринке Анастасии Ивлеевой — с десяти миллионов рублей до семи.

Как уже сообщало ИА Регнум, выступление певицы Anna Asti на новогоднем корпоративе компании «Сима-ленд» отменили. Причиной стало её участие в «голой» вечеринке. На мероприятии исполнительницу заменила Полина Гагарина.

Отменили и новогоднее выступление певицы в клубе Gipsy. На площадке её заменил певец Jony.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Мероприятие посетили звёзды шоу-бизнеса.

После негативной реакции общественности на произошедшее блогер извинилась, признала, что осознала свою ответственность.

Позднее за участие в мероприятии публично извинились Филипп Киркоров, Лолита и Дима Билан вместе с журналисткой Ксенией Собчак.