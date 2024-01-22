Красногорск, 22 января, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы постановил взыскать с российского певца Филиппа Киркорова в пользу столичного подразделения Федеральной налоговой службы задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 млн рублей, сообщили 22 января в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Известия/ Эдуард Корниенко Филипп Киркоров

В постановлении говорится, что артиста обязали выплатить 7 972 985 рублей налоговой инспекции № 9. Кроме того, ему необходимо заплатить в бюджет столицы более 24 тыс. рублей в качестве госпошлины.

Отмечается, что решение суда ещё не вступило в законную силу.

Киркоров в 2022 году, пытаясь оспорить сумму налоговых выплат за принадлежащую ему квартиру в центре Москвы, подал иск против департамента городского имущества столицы. Администрация требовала налоги, оценив недвижимость в 318 млн рублей, а певец настаивал, что нужно указать её стоимость в размере 229,4 млн рублей. 21 декабря 2023 года «РИА Новости» сообщило, что Мосгорсуд отказал Киркорову.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества (РАО) Киркорову на 2 млн рублей. В РАО сообщили, что обвиняют артиста в нарушении авторских прав. По информации общества, он не выплатил вознаграждения авторам 13 песен, которые он исполнил в Кремле с 27 по 30 апреля 2022 года. Как заявили в организации, спор не удалось урегулировать с помощью переговоров. Предварительные судебные слушания назначили на 20 февраля 2024 года.

Кроме того, в январе 2024 года РАО подало судебный иск на 300 тыс. рублей на владельцев московского ночного клуба «Мутабор», обвинив в использовании музыкальных композиций во время «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. В скандальном мероприятии, кроме Киркорова, сказавшего, что он там был всего пять минут, участвовали Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), Наталья Чистякова (Глюкоза) и многие другие.

Когда новость об этом вызвала в обществе негативную реакцию, ряд участников стали извиняться. При этом их всё равно стали вырезать из различных телепрограмм и концертов. Киркорова не показали в новогодних выпусках, а также убрали с афиши концерта «Золотой граммофон», запланированного на 25 февраля в Санкт-Петербурге. Его также вырезали из эпизода сериала «Сваты».