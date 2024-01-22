Анкара, 22 января, 2024, 17:32 — ИА Регнум. На пляжи в турецкой курортной провинции Анталья вынесло ещё два тела. Об этом 22 января сообщила газета Hürriyet.

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«Два тела обнаружены на пляже отеля в районе Кадрие провинции Анталья в 500 метрах друг от друга», — говорится в публикации.

Уточняется, что половую принадлежность обнаруженных тел определить не удалось и их передали на судмедэкспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января в провинции Анталья обнаружили разложившийся труп человека без головы и правой руки. Из-за сильного разложения пол установить не удалось. На пляже в районе Конаклы 18 января нашли тело девочки примерно десяти лет без головы.

В турецкой провинции Анталья 20 января в третий раз за последние несколько дней обнаружили человеческие останки. Сотрудники отеля в районе Кадрие нашли на пляже тело молодой девушки и вызвали полицейских.