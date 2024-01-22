Санкт-Петербург, 22 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Фрунзенский суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима Дмитрия Чернышова, который летом убил свою супругу 26-летнюю порноактису Анастасию Хамловскую (Гришман). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Соцсети, Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«На почве множественных семейных конфликтов из-за ревности, (Чернышов) совершил не менее 22-х ударов ножом в голову, шею, туловище (грудь, живот), верхние конечности потерпевшей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединенной пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый свою вину полностью признал.

Ранее ИА Регнум писало, что в августе прошлого года Анастасию Хамловскую начала искать её подруга. С заявлением о пропаже своей знакомой она обратилась в полицию, где рассказала, что со 2 августа не могла связаться с девушкой.

Тело 26-летней порноактрисы и мастера тату Анастасии Хамловской оперативники нашли в ванной у неё дома на Южном шоссе. У девушки только на шее врачи зафиксировали шесть ножевых ранений. Подозреваемым в убийстве стал её муж. 10 августа он был задержан и помещён в СИЗО.

Практически сразу он дал признательные показания.