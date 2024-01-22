Рим, 22 января, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Италии снижается число граждан, которые поддерживают решение о продолжении поставок оружия на Украину. На сегодня за то, чтобы страна продолжила направлять оружие Киеву, выступают 42% граждан. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Университета Урбино к очередному докладу «Итальянцы и государство» и опубликованные газетой La Repubblica.

Senior Airman Stephani Barge/Global Look Press

Это самый низкий показатель за последние два года. Для сравнения весной 2022 года эта цифра составляла 50%. Таковы результаты

Наивысший показатель поддержки снабжения Киева оружием (56%) — среди избирателей Демократической партии, которая сейчас находится в оппозиции.

При этом по меньшей мере 57% итальянцев не разделяют решения о продолжении поставок оружия киевскому режиму.

Опрос провели в период с 4 по 7 декабря 2023 года по смешанному методу, учитывающему возраст и политические преференции респондентов. Результаты составлены на основе опроса 1 298 человек. Уровень репрезентативности выборки составляет 95%, погрешность результатов — +/ — 2,4%.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября 2023 года итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил об отсутствии у Рима возможностей помогать ВСУ. Украинские власти постоянно обращаются к Западу за помощью, и следует взвесить, что Италия может дать украинцам. Рим и так много помогал Киеву, в том числе поставками систем ПВО, у Италии нет безграничных ресурсов, сказал Крозетто.

В декабре Крозетто заявил, что украинский конфликт необходимо разрешить политическим путём. По его словам, следует прийти к тому, что было до начала конфликта. Если это не получается при помощи оружия, стоит пытаться разрешить ситуацию другими способами.

В итальянском городе Пиза в феврале десятки человек собрались у военного аэропорта с требованием прекращения военного конфликта на Украине и призывом к мирным переговорам. На митинге член партии «Власть народу» Марта Колло заявила, что собравшиеся выступают против эскалации, проводимой западными странами, втягивающими Италию в третью мировую войну.

Годом ранее жители итальянских городов неоднократно устраивали акции протеста против отправки оружия на Украину и за отмену антироссийских санкций.