Киев, 22 января, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Российские военные специалисты быстро находят способы глушить дроны украинской армии с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил 22 января на телеканале «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Какой бы ни был суперкрутой дрон, через три месяца уже он утрачивает актуальность и новизну, россияне находят на него активное противодействие», — сказал он.

Кривонос сообщил, что в российской армии разрабатывают новые способы борьбы с дронами и имеют в наличии мощные системы РЭБ. По словам генерала, на Украине можно создать хоть миллион беспилотников, но они очень быстро окажутся бесполезными из-за того, что российские специалисты оперативно разрабатывают меры борьбы с ними.

Минобороны России 2 января сообщило, что российские подразделения, ведущие бои на купянском направлении в зоне СВО, начали применять новейший комплекс РЭБ, позволяющей обеспечить всестороннюю защиту от любых вражеских дронов. Новое оборудование позволяет засечь БПЛА на расстоянии два-три километра. Комплекс получился компактным и мобильным, на его разворачивание нужно несколько минут.

Американское издание Business Insider 20 января сообщило, что в российских войсках значительно вырос уровень эффективности борьбы с беспилотниками. По этой причине украинская сторона уже не может эффективно применять гражданские дроны, модифицированные под военные нужды.