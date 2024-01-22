Варшава, 22 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России блокируют западное высокотехнологичное оружие в зоне спецоперации на Украине с помощью мощных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 19 января написал польский журнал Polityka.

Павел Лисицын /РИА Новости

«Хуже всего то, что русские принимают на вооружение всё более эффективные системы радиоэлектронного подавления», — говорится в публикации.

По словам журналистов, это нарушает управление дронами, сбивает с толку систему GPS и управляемое ею оружие, блокирует радиосвязь, а также ослепляет радары зенитных и контрбатарейных систем ВСУ.

В результате «украинская армия отбрасывается в эпоху мушкетов и шпаг», отметили авторы статьи.

Новые разработки ВС России тестируют на вооружениях государств НАТО в зоне военных действий, что позволяет провести их оптимизацию для противодействия потенциальным противникам, добавили в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января портал Business Insider написал, что украинские войска больше не могут эффективно пользоваться базовыми гражданскими дронами из-за российских средств РЭБ. По словам журналистов, такие беспилотники были одним из главных видов вооружения ВСУ и в первую очередь на фоне нехватки артиллерийских боеприпасов, однако из-за совершенствования российских систем РЭБ оказались непригодными для использования.

Британская газета The Daily Telegraph 28 декабря 2023 года сообщила, что в России создали новые средства РЭБ, позволяющие незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские дроны. Это, как написало издание, является примером критически важного технологического преимущества российских военных в конфликте на Украине.