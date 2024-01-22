Кингисепп, Ленинградская область, 22 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области на терминале «Новатэка» полностью ликвидировали возгорание. Об этом 22 января сообщил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский.

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«Возгорание полностью ликвидировано», ― написал Запалатский в Telegram-канале.

Он также добавил, что на терминале «Новатэк» работы по тушению пожара завершили.

Как сообщало ИА Регнум, терминал «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся ночью 21 января. В компании заявили, что пожар, по предварительной информации, стал следствием внешнего воздействия.

Глава Кингисеппского района Юрий Запалатский заявил, что терминал «Новатэка» в Усть-Луге загорелся в результате двух взрывов. В это время на предприятии находились 148 человек.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что работники терминала успели эвакуироваться, пострадавших нет. После ЧП на терминале приостановили технологический процесс. Для ликвидации последствий в «Новатэке» создали оперативный штаб.

В тот же день в пресс-службе региональной администрации сообщили, что во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры действует режим повышенной готовности. Отмечается, что подразделения охраны и силовые структуры уполномочены уничтожать любые беспилотники в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

Ряд украинских СМИ сообщили, что взрывы на терминале «Новатэка» в Усть-Луге стали результатом «спецоперации СБУ». При этом журналисты издания «Страна. ua» напомнили, что обозреватели издания Financial Times, бравшие интервью у главы главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, написали, что взрывы на ряде объектов в России, в том числе в Ленинградской области, стали следствием атак, организованных ведомством Буданова.