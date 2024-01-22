Москва, 22 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси 23 января в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 АЭС «Дабаа», сообщили 22 января в пресс-службе Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин

«23 января Владимир Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Сиси в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС «Эль-Дабаа», — сообщили в Кремле.

Там же напомнили, что проект реализует «Росатом» на основе межправительственного соглашения России и Египта от 2015 года. В Египте по завершении строительства появится первая АЭС. Всего станция будет состоять из четырёх энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 января заявил, что Путин и ас-Сиси выступят на церемонии на «Эль-Дабаа».

В начале октября президент России на пленарном заседании «Российской энергетической недели» отметил, что строительство «Эль-Дабаа» идёт с опережением графика. Он назвал этот российский проект флагманским на Африканском континенте.

Глава египетского управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль 19 ноября сообщил, что на блоке № 2 «Эль-Дабаа» начался монтаж элементов ядерного оборудования.