София, 22 января, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Депутаты фракции ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария») в парламенте Болгарии подготовили законопроект о замораживании российской собственности, написал 22 января депутат Ивайло Мирчев в соцсети Facebook (принадлежит Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Депутат назвал приоритетной задачей для фракции вернуть в собственность Болгарии санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» и добиться замораживание недвижимости, принадлежащей находящимся под санкциями гражданам России.

«Поэтому сегодня мы вместе с [депутатом] Надеждой Йордановой предложим нашей парламентской группе новый законопроект, касающийся этого вопроса», — сообщил Мирчев.

Нововведение предполагает, что болгарский МИД будет публиковать открытый список людей, находящихся под санкциями. Депутат добавил, что закон позволит властям выполнить обязательства по реализации международных ограничительных мер против Москвы.

Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» находится на территории заповедника и в 25 км от города Варны. Его строительство проводилось при полной поддержке московского правительства. Комплекс находится в собственности правительства Москвы.

В 2019 году МИД России выступил с инициативой о передаче комплекса в федеральную собственность. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ряд зданий в комплексе закрыт, какие-то сдали в аренду.

После начала СВО на Украине страны ЕС ввели дополнительные санкции против России. Комплекс «Камчия» оказался под санкциями.

В середине августа прошлого года болгарской издание Вurgaslife сообщило, что около 300 тысяч граждан России владеют более полумиллионом объектов недвижимости в Болгарии. Оно сообщило, что депутаты разработает процедуры замораживания и конфискации подпадающего под санкции имущества.

Издание отметило, что, хотя «Камчия» — собственность правительства Москвы, «по документам» она якобы принадлежит болгарской компании СОЦ «Камчия». Законопроект о санкциях позволит решить этот вопрос в пользу Болгарии.

Сейчас ЕС обсуждает очередной, 13-й пакет антироссийских санкций. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 22 января заявил, что Москва примет ответные меры против Софии.