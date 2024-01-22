Кабул, 22 января, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В распоряжении ИА Регнум появились кадры с места крушения самолёта Falcon 10 с россиянами в Афганистане.

Кадр из видео

Частный самолёт Falcon 10, летевший из Таиланда в Москву, потерпел крушение в горах провинции Бадахшан рядом с границей с Таджикистаном. До того, как самолёт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане.

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В самолёте находились пассажиры 65-летний Анатолий Евсюков и 64-летняя Анна Евсюкова, а также члены экипажа и медицинские работники Аркадий Грачёв, Дмитрий Беляков, Игорь Сывороткин, Павел Попов. Четыре члена экипажа спаслись, двое пассажиров погибли. Сывороткин смог добраться до села и попросил местных жителей о помощи. Тела погибших доставят спецрейсом из Кабула в Россию.

По предварительной информации, самолёт мог упасть из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Согласно второй версии, крушение произошло из-за нарушений правил высоты полёта.

Спасатели нашли самолёт в горах, в отдалённом районе, в 200 км от столицы провинции Файзабада около границы с Таджикистаном.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о подробностях и причинах крушения самолёта.