Москва, 22 января, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 23 января будет участвовать в работе всероссийского мероприятия «Родные — любимые», в ходе которого пройдёт торжественная церемония старта Года семьи в стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мария Девахина /РИА Новости

«Участвуют более 1000 человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи героев России и ветеранов СВО», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, Путин встретится с участниками и победителями всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

Конкурс «Семья года» в России провели в прошлом году восьмой раз, в нём участвовали 3444 семьи, из которых 384 победили на региональных этапах. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют порядка 600 тыс. человек. В нём зарегистрировались участники из всех регионов вместе с родственниками, проживающими в 81 стране. До 31 января будет проходить дистанционный этап конкурса

Как сообщало ИА Регнум, мероприятие «Родные — Любимые» стартовало 19 января на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В рамках церемонии открытия прошёл концерт, участники которого передавали друг другу символическую нить преемственности поколений.

Путин в ноябре 2023 года подписал указ о проведении Года семьи в России. В рамках него в стране проведут ряд мероприятий, направленных на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и на сохранение традиционных семейных ценностей.