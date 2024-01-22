Самара, 22 января, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Пожарные полностью потушили крупный пожар на территории Кировского рынка в Самаре. Об этом 22 января сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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«Пожар на Кировском рынке в Самаре полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В работах по ликвидации пожара принимали участие 173 человека и были задействованы 58 единиц техники, в том числе — пожарный поезд. Возгоранию вначале присвоили второй, а затем третий ранг сложности.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 января на Кировском рынке в Самаре вспыхнул крупный пожар. Пламя бушевало на площади 1000 квадратных метров. По предварительным данным, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.

Позднее в этот же день сотрудники противопожарной службы смогли локализовать пожар на площади 1000 квадратных метров. Через несколько часов в региональном главке МЧС заявили о ликвидации открытого горения на рынке.