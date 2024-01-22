* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Малага, Испания, 22 января, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Известная в прошлом юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которая в настоящее время проживают в Испании, приняла участие в антироссийском митинге в Малаге. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Соцсети Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Присутствующих оказалось крайне мало ― менее двух десятков человек. Это вызвало у Лазаревой возмущение. При этом собравшимся предлагали выступить сразу и против России, а также за Украину и в поддержку Израиля.

«После митинга посидели пообсуждали, почему так мало людей приходит на митинги», ― написала под фотографией с протестной акции Лазарева.

Пользователи Сети отметили, что подобные акции уже ни на кого не действуют и Европа от них устала. Они предположили, что участникам мероприятия заплатили, чтобы те постояли полчаса на «дешёвом спектакле».

Как сообщало ИА Регнум, Лазареву неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. В июне Пресненский суд Москвы признал её виновной по ст. 19.34 ч. 4 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

В октябре сумма штрафа составила 40 тыс. рублей.

Лазарева приехала в Киев в феврале 2022 года на съёмки в программе «Лига смеха» и там застала начало специальной военной операции. В социальных сетях она неоднократно осуждала СВО. Из Киева Лазарева улетела в Испанию. В дальнейшем она заявила, что те, кто считают, что в Европе рады всем эмигрантам, заблуждаются. В интервью украинскому каналу ведущая призналась, что не готова продать квартиру в Москве и отказаться от российского паспорта.

Бывшая телеведущая ранее заявила, что радуется атакам беспилотников на российские города.

В начале декабря 2023 года Лазарева призналась, что вряд ли бы стала критиковать Россию, если бы знала, чем это для неё обернётся, так как оказалась не готова потерять статус, которым раньше пользовалась. При этом юмористка уверена, что для неё будущее в России не закончено и вернуться она ещё сможет.