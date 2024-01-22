Братислава, 22 января, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Киевским властям придётся пойти на компромисс и признать освобождённые Москвой территории российскими ради окончания конфликта на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова 21 января привело издание Politico.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это невозможно», — констатировал он.

Фицо также подтвердил, что выступает против вступления Украины в НАТО, так как это, по его мнению, может стать причиной начала Третьей мировой войны, о чём он намерен заявить в Киеве во время своего скорого визита на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января премьер-министр Словакии заявил, что Евросоюз делает большую ошибку тем, что не формирует собственный взгляд на Украину, а ориентируется на США в этом вопросе. Фицо также отметил, что с 2014 года Украина — это не самостоятельная и не независимая страна, которая находится под полным влиянием и контролем США.

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага 22 января заявил, что причиной конфликта на Украине стало желание США и НАТО приблизиться к российским границам. Он уточнил, что сейчас Запад проигрывает России в этом конфликте.