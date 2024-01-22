Москва, 22 января, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и её дочери в Турции в ноябре 2023 года, сообщили 22 январе в СК России.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — проинформировали в ведомстве.

По данным следователей, 29 ноября 2023 года на территории города Бодрум нашли тела россиянок 1981 и 2008 годов рождения с признаками насильственной смерти.

Сейчас проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастного к совершению преступления. В ведомстве добавили, что ход и расследование уголовного дела находится на контроле СК.

Как сообщало ИА Регнум, генеральное консульство России в Анталье 29 ноября 2023 года начало проверку сообщений СМИ об убийстве в Бодруме 40-летней женщины и её 15-летней дочери. Тела нашли завернутыми в простыню и перевязанные веревкой у обочины дороги вблизи населённого пункта Ичмелер.

Местная полиция начала расследование инцидента, тела погибших отправили на судмедэкспертизу.