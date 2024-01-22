Москва, 22 января, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Россияне стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов. Количество реструктурированных розничных займов в Сбербанке в 2023 году сократилось относительно 2022 года на 36%. При этом средний чек реструктуризаций в 2023 году незначительно вырос на 3%, до 435 тыс. рублей.

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

Чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов — в 2023 году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85%. На втором месте — кредитные карты с долей 8%. На третьем — ипотека с долей 7%.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, в 2023 г. банк реструктурировал 138 тыс. кредитов на 60 млрд рублей, без учёта госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих. «Основная часть операций происходит в «СберБанк Онлайн»: 87% заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 76% — там же подписываются. И 30% онлайн-реструктуризаций мы проводим за 7 минут», — добавил он.

Кроме того, Сбер первым на рынке стал комплексно урегулировать задолженность. Такая программа помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию в связи с потерей работы, сокращением зарплаты или болезни. Количество сделок с комплексным урегулированием превысило 6 тыс., а их общая сумма достигла 2,9 млрд рублей.