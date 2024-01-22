Санкт-Петербург, 22 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге среди отходов на мусороперерабатывающем заводе нашли живого йоркширского терьера. Об этом сообщила компания-оператор «Первый Спецтранс» в Telegram-канале.

Telegram-канал «СПЕЦЫ по отходам»

«20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезённых из разных районов города, нашли мальчика йоркширского терьера», — говорится в сообщении.

В тексте уточнялось, что собака уже немолода, воспитана и ухожена. Данное обстоятельство внушило представителям компании по переработке отходов, надежду, что в контейнер пёс попал случайно. Сейчас собака находится на заводе, о ней заботятся, кормят и с ней гуляют. Силами компании ведутся поиски хозяев питомца.

«Мы не станем призывать не выбрасывать животных, подвергая их мучениям. Мы знаем, что наши подписчики — ответственные и умеющие ценить жизнь люди. Но мы просим вас, выкидывая мусор, присматриваться, нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть», — подытожили в сообщении.

Telegram-канал «СПЕЦЫ по отходам»

Ранее ИА Регнум сообщало, что 11 января проводница поезда, который следовал по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, во время остановки на станции Киров выбросила кота на мороз. Животное перевозили по билету. Во время следования поезда кот выбрался из переноски.

История получила широкий резонанс в СМИ и соцсетях. За возвращение кота объявили награду в 30 тыс. рублей. Его помогали искать местные жители и волонтёры. Хозяева рассказали, что три года назад забрали кота из приюта, выбрав его за очень грустные глаза.

Утром 20 января волонтёры сообщили, что кот по кличке Твикс найден мёртвым, его растерзали собаки. Хозяева животного подтвердили, что речь идёт именно об их коте, и сообщили о намерении обратиться с заявлениями в прокуратуру и суд.

В РЖД принесли извинения хозяевам животного. Сама компания и её дочерняя структура ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. Позднее в РЖД сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать.