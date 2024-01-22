Вашингтон, 22 января, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Киев не должен стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения, заявил украинскому YouTube-каналу «Вышка» экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. По словам американца, агрессию может загасить только ещё большая агрессия.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Напомнив об уничтожении «половины населения» Германии для победы над ней во время Второй мировой войны, а также сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки, Табах призвал таким же образом поступить с Россией. В завершении американец отметил необходимость западных стран «не быть баранами перед волками».

Гарри Табах — сын московских эмигрантов. В США переехал с семьей в 1976 году. Занимал различные должности в Госдепе, в том числе работал в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве, отвечал за связи между военным комитетом НАТО и Минобороны России. В 2011 году ушёл в отставку. В апреле 2021 года Табах «прославился» заявлением о скором развале России и вероятном возврате Крыма в состав Украины. Тогда отставной капитан считал, что и с «Донбассом может произойти то же самое».

Как сообщало ИА Регнум, с началом специальной военной операции призывы убивать русских неоднократно звучали со стороны Украины, Запада, и Евросоюза. Одно из самых громких заявлений 7 мая 2023 года сделал глава киевского управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов. В интервью Yahoo News он указал, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока Украина не победит.

Позднее, 22 августа, Буданов пригрозил России новыми терактами на территории Крыма. Он выразил намерение Киева уничтожать на полуострове «всё российское». После этого в сентябре Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России, добавив, чем шире будут операции, тем лучше.

О том, что украинские политики фальсифицируют историю, поддерживая имидж «борцов с агрессией», чтобы скрыть нацистскую направленность киевского режима и преступления на почве геноцида, в сентябре 2023 года отмечал ИА Регнум кандидат исторических наук, политолог и публицист Михаил Смолин. Историк напомнил, что ещё в 1990-е годы украинские руководители стали возводить в ранг народных героев украинских националистов, участвовавших в массовых убийствах евреев и поляков. Такими, например, стали Степан Бандера и Мирослав Симчин — идеологи украинского национализма.

В ноябре 2023 года пленный грузинский наёмник Георгий Гоглидзе заявлял, чтовоюющим во 2-м интернациональном легионе ВСУ, куда его завербовали в Германии, наёмникам обещали по 300 долларов за каждого убитого российского бойца.

О поведении современного Берлина в середине января 2024 года высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Шокирует и возмущает тот факт, что основной массив преступлений Третьего Рейха, включая уничтожение 27 млн граждан СССР, не рассматривается властями ФРГ в качестве повода для раскаяния. Наоборот — Берлин вновь погряз в уничтожении жителей той части Европы, которую 80 лет назад не смог ни уничтожить, ни покорить Гитлер», — отмечала дипломат в ходе пресс-конференции.

Запад напрямую поддерживает геноцид — подчёркивал глава российского МИД Сергей Лавров в мае 2023 года.

«Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» летом 2023 года.