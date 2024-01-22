Москва, 22 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили свыше 11 тысяч украинских беспилотников, сообщили 22 января в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным ведомства, с начала СВО российские военные уничтожили 451 зенитный ракетный комплекс, 14 738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 727 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки ВС России уничтожили 76 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Донецк, Новосёловка, Водяное, Верхнеторецкое и Липовое в ДНР, Кременная и Золотарёвка в ЛНР, Очеретоватое в Запорожской области, Новая Каховка в Херсонской области и Токоревка в Харьковской области.

Как сообщало22января ИА Регнум, российские военные, находящиеся в зоне спецоперации, в течение суток перехватили шесть ракет воздушного базирования Storm Shadow.

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации ликвидировали до 180 бойцов ВСУ.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолёт Су-25 ВСУ около Ивановки в Харьковской области.