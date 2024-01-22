Москва, 22 января, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), в течение последних суток перехватили шесть ракет воздушного базирования Storm Shadow, сообщил 22 января на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — рассказал он о работе российских средств ПВО.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили штурмовик Су-25 украинских воздушных сил над территорией Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 5 января доложил об уничтожении за неделю восьми Storm Shadow в зоне СВО. До этого он сообщил о высокоточном ударе российских войск 31 декабря 2023 года по аэродромам на Украине, где базировались военные самолёты, с которых запускали эти крылатые ракеты.

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков 2 января сообщил, что Россия расширила над украинской территорией спутниковую группировку, помогающую сбивать западные ракеты, которые запускают ВСУ. По его информации, это позволило повысить эффективность перехватов, совершаемых российской стороной.