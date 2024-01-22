Братислава, 22 января, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Причиной украинского конфликта стало стремление США и НАТО приблизиться к границам России, а сейчас западные страны проигрывают в нём. Такое мнение 22 января высказал вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Благи, сейчас СМИ соревнуются в том, кто сильнее пнёт премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сказавшего правду о коррупции на Украине и тотальном контроле США над республикой.

«Не растягивались бы американцы вместе с НАТО к границам России, никакого… [конфликта] не должно было быть. А сегодня Запад проигрывает русским по полной», — написал он.

Блага также высказался в поддержку намерения главы правительства Словакии откровенно заявить об этом своему коллеге с Украины Денису Шмыгалю на предстоящей встрече.

Как сообщало, 20 января Фицо заявил, что Евросоюз делает большую ошибку, не формируя собственный взгляд на Украину, соглашаясь с тем, что говорят по этому поводу в Вашингтоне. Он уточнил, что Украина с 2014 года не является независимым и самостоятельным государством, находясь под полным влиянием и контролем США.

Позднее в этот же день премьер-министр Словакии заявил, что сообщит Шмыгалю, что он намерен блокировать членство Украины в НАТО. Фицо уточнил, что Киев также не получит от Братиславы никакого оружия.