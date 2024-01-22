Москва, 22 января, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Пострадавшим при ударе украинских войск по рынку в Донецке мирным жителям оказывают всю необходимую помощь. Об этом 22 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виктория Веленская /РИА Новости

«Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики», — сказал он.

Песков подчеркнул, что сейчас сердца всех россиян находятся с жителями Донбасса и с потерявшими во время теракта близких.

Официальных заявлений не планируется, уточнил представитель Кремля.

«Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма, потому что используется неизбирательное вооружение, что повлекло такое большое количество жертв», — отметил он.

Россия решительно осуждает этот теракт и намерена продолжать проведение спецоперации, чтобы оградить россиян от такой опасности, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 января украинская армия обстреляла Кировский район Донецка из артиллерии калибра 152 и 155 мм. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Позднее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что при обстрелах территории региона со стороны ВСУ в воскресенье погибли 28 человек. Он уточнил, что многие пострадавшие при ударе ВСУ по рынку в Донецке, включая детей, получили проникающие ранения в области жизненно важных органов, у некоторых — травматическая ампутация конечностей.

Вечером 21 января Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары ВСУ по Донецку. Он напомнил, что международное гуманитарное право запрещает атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры.