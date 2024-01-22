Москва, 22 января, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Мировой суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей долгов перед налоговой. Решение вынес 22 января мировой судья участка № 374 Таганского района Москвы.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Филипп Киркоров

«Судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей, а также государственной пошлины в доход бюджета города Москвы в размере 24 тыс. рублей», — говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, после участия Киркорова в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в конце декабря 2023 года его начали убирать из новогодних программ. Помимо Киркорова в ней участвовало множество звёздных гостей, в том числе Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие. Все они после возникшего общественного резонанса принесли свои извинения за участие в столь скандальном мероприятии. Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, направит в благотворительные организации.

Киркорова в итоге убрали с официального постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё», а телеканал ТНТ переснял сцены с участием певца. Кроме того, выступление артиста вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале. Киркорова также убрали с афиши концерта «Золотой граммофон», который состоится 25 февраля в Санкт-Петербурге, и вырезали из эпизода сериала «Сваты».

Участники СВО восприняли вечеринку как личное оскорбление. По словам зампреда комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольги Занко, подобные вечеринки во время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы. Участники спецоперации достойны больше уважения и внимания, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил президент России Владимир Путин, говоря об этом.