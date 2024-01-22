Москва, 22 января, 2024, 13:45 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов Америки есть компромат, который может уничтожить главу киевского режима Владимира Зеленского, а потому он продолжит «плясать под дудку» властей в Вашингтоне. Об этом 22 января заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский осознаёт, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев», — сказал он.

Глава СВР отметил, что в случае, если лидер киевского режима не снимет с должностей ряд утративших доверие США высокопоставленных чиновников, Вашингтон опубликует «убойное» коррупционное досье на ряд представителей его окружения.

По словам Нарышкина, в этот список входят десятки чиновников из окружения Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 января глава СВР обвинил США в формировании колониальной администрации на Украине. По его словам, Вашингтон считает, что в неё войдут прошедшие западное обучение украинцы, присягнувшие США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 января, что Украину, по сути, ожидает судьба Афганистана. Он уточнил, что США ничего не добились за 20 лет нахождения в Афганистане, отметив, что Вашингтон с союзниками в это же время устраивали авантюры в Ираке, Ливии и других странах.