Москва, 22 января, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Часть объектов недвижимости, расположенных на побережье Ниццы, могут попасть под указ президента России Владимира Путина о поиске государственной собственности за рубежом, заявил 22 января доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий.

Владимир Песня/РИА Новости

Он указал на то, что российским собственникам в XIX–XX веках принадлежала существенная часть средиземноморского побережья этого французского города. Прежде всего там покупали недвижимость лица, принадлежащие к императорской фамилии.

«Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами», — рассказал Крушельницкий.

Историк добавил, что даже был случай, когда подданный Российской империи приобрёл городской парк в Париже. Кроме того, состоятельные жители России покупали в Европе рудники, заводы, судовые верфи и другие предприятия, а также делали крупные вклады в банках. Как заявил Крушельницкий РБК, решения по этим объектам в постреволюционный период были довольно сомнительными.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января Путин подписал указ о поиске, официальном оформлении и юридической защите российской недвижимости, находящейся за рубежом. Это в том числе касается имущества СССР и Российской империи. Президент распорядился выделить средства на проведение этих мероприятий.