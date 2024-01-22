Москва, 22 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Следствие настаивает на изменении меры пресечения на заключение под стражу блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следователи главного следственного управления СК России по Москве ходатайствовали о её аресте. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

РИА Новости/ Григорий Сысоев Блогер Елена Блиновская

«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время блогер находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА Регнум, Елену Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Ей инкриминируют неуплату налогов на сумму свыше 918 млн рублей, а также отмывание средств в размере более 43 млн рублей.

Блогер уже признала свою вину. Суд поместил Блиновскую под домашний арест. Судебный орган несколько раз продлял эту меру пресечения, последний раз до 26 января.

В общей сложности суд арестовал 54 банковских счёта, принадлежащих Блиновской и её мужу Алексею, 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также четыре автомобиля и ряд иных объектов. Сумма арестованных активов превысила 64 млрд рублей.

Алексею Блиновскому предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём.

В конце декабря «марафонщица» смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте и устроила дома вечеринку, что не противоречит закону, утверждает её адвокат, если, конечно, среди приглашённых нет причастных к делу о неуплате налогов.

Основательнице проекта «Марафон желаний» 9 января не удалось добиться приостановления действия решения московской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 6 о привлечении её к налоговой ответственности. Арбитражный суд Москвы отказал в принятии мер.