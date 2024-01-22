Ярославль, 22 января, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Врач-диетолог Татьяна Селезнева призвала россиян отказаться от некоторых продуктов, которые считаются «мусорными» и вредят здоровью. В этот список она включила сосиски и белый хлеб. Слова эксперта привело издание 76.ru.

Александр Кряжев / РИА Новости

Эксперт напомнила, что для хорошего самочувствия и стройной фигуры важно не переедать. Нужно придирчиво относиться к составлению рациона.

«Мне, например, не всё равно, каким топливом я заправляю свою машину. Так и с телом: к выбору продуктов отношусь придирчиво», — пояснила диетолог.

Специалист назвала «мусорными» продуктами, помимо сосисок и белого хлеба, рафинированный сахар в чистом виде, соевый соус и полуфабрикаты. Она также отметила, что для здоровья небезопасно пиво, в том числе и безалкогольное, дрожжевые изделия, готовые мясные деликатесы, фастфуд и рафинированное растительное масло.

Татьяна Селезнёва призвала исключить эти категории продуктов из рациона или минимизировать их количество. Вместо них она предложила включить в рацион нут, греческий йогурт, рыбу, яблоки и бруснику, капусту и финики, сливочное масло, брюссельскую капусту и гречку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что фастфуд и алкоголь приводят к энергодефициту. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская. По словам специалиста, фастфуд содержит насыщенные гидрогенизированные жиры, а пищевая ценность у таких продуктов довольно низкая.

Среди прочих не следует употреблять изделия из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара. Также отнимает силы и алкоголь, который отрицательно воздействует на печень, вызывая её дисфункцию.

Кардиолог Вадим Закиев заявлял, что снижению уровня холестерина в крови способствуют жирная рыба, овощи, оливковое масло. Эксперт отмечал, что при повышенном уровне холестерина пациентам советуют средиземноморскую диету и диету DASH, которые предполагают отказ от животных жиров в пользу жирной рыбы, орехов, фруктов, овощей, оливкового масла.

Диетолог Дарья Русакова отмечала пользу животного белка. По её словам, такой ингредиент сложно заменить какими-то другими источниками необходимых веществ, так что полностью отказываться от отварного мяса не стоит. При этом Русакова рекомендовала не забывать о рыбе, молочных продуктах, орехах, овощах и фруктах.