Санкт-Петербург, 22 января, 2024, 13:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за распитие алкогольных напитков на концерте рэпера Baby Melo в полицию попали более 20 подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

О том, что у дома 44 на Кондратьевском проспект группа молодых людей нарушает общественный порядок, громко и нецензурно выражается и по внешнему виду находится в состоянии опьянения, вечером 20 января в полицию Калининского района сообщили местные жители.

«Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции от дома 44 для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15–18 лет», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

На подростков составили административные протоколы по статьям об употреблении алкоголя в запрещенных местах, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также о мелком хулиганстве и нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, концерт рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов) в петербургском «Гигант Холле» состоялся вечером 20 января. Однако выступление прервали сотрудники правоохранительных органов. Это произошло в тот момент, когда со сцены зазвучали нецензурная брань и высказывания о спецоперации.

В соцсетях пользователи написали, что вместе с рэперами в отдел полиции увезли два десятка зрителей, таких же юных, как и певцы.

Меладзе родом из Грузии, ему 15 лет. Ахмедов из Петербурга, сколько ему лет, не уточняется. Возрастной ценз на концерте заявили 16+.