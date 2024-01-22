Астана, 22 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Директору «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан из-за высказываний о вытеснении русского языка в республике, заявил 22 января на брифинге представитель министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Тина Канделаки

«Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то её не запустят», — пояснил он.

Смадияров также попросил журналистов не требовать от ведомства список, кому запрещается въезжать в Казахстан, а поверить, что власти принимают меры, когда это необходимо.

Канделаки опубликовала вызвавшее скандал заявление 16 января. Она прокомментировала решение министерства транспорта Казахстана сменить у ряда железнодорожных станций русские названия на казахские. Журналистка обвинила руководство республики в вытеснении русского языка. Она напомнила, что так же постепенно подобные процессы начинались в Прибалтике.

Как сообщало ИА Регнум, казахский националист Диас Кузаиров в 2021 году организовал «языковые патрули» в Казахстане. Он требовал от русскоязычных продавцов говорить при обслуживании на казахском языке, несмотря на то, что русский язык имеет в стране статус официального языка межнационального общения. Эти провокации встретили осуждение в Казахстане.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в апреле 2022 года раскритиковал «языковые патрули», отметив, что они подрывают народное единство в стране. Он добавил, что это провокации, которые проводят по заданию западных спецслужб.

В октябре того же года Кузаирова приговорили к пяти суткам ареста за провокацию конфликта с посетителями ресторана, прибывшими в Казахстан из России.