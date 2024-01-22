Самара, 22 января, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Кировского рынка в Самаре. Об этом 22 января сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Кадр из видео

«В 12:15 [совпадает с мск] 22 января ликвидация открытого горения на площади 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в работах по ликвидации возгорания принимали участие 173 человека и задействовали 58 единиц техники, включая пожарный поезд.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861692" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 января на территории Кировского рынка в Самаре вспыхнул крупный пожар. По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В результате пожара, по предварительной информации, нет погибших и пострадавших.

Позднее в этот же день в пресс-службе регионального МЧС сообщили о локализации пожара на Кировском рынке в Самаре. Пожару присвоили второй ранг сложности, его локализовали на площади в 1000 квадратных метров.